Ben Affleck: Ein zweites Mal mit Gavin O’Connor?

Ben Affleck (44) könnte schon bald wieder in einem Film von Gavin O'Connor zu sehen sein.

Seit 20. Oktober ist der Schauspieler ('Good Will Hunting') in 'The Accountant' im Kino zu sehen. In dem Streifen mimt Ben das Mathe-Genie Christian Wolff, der als Steuerberater getarnt für große kriminelle Organisationen den Auftragskiller gibt. Regisseur Gavin O'Connor (52) kann sich schon jetzt vorstellen, dass in diesem Stoff noch viele weitere Fortsetzungen lauern.

"Ich würde es lieben, einen weiteren Film mit Ben und dieser Besetzung zu machen", verriet der Filmemacher gegenüber 'cinemablend.com'. "Ich würde außerdem gerne einen weiteren Film zur Hintergrundgeschichte machen."

Sollte er tatsächlich ein Sequel zu 'The Accountant' machen, würde er sich wahrscheinlich nach eigener Aussage an dem Stilmittel der Rückblende bedienen. Und insgesamt würde er den zweiten Film etwas böser gestalten. "Falls wir wirklich das Glück haben, eine Fortsetzung zu machen, dann würde ich etwas in der Art wie 'Der Fänger im Roggen' machen", erklärte Gavin O'Connor.

Vor Kurzem verriet der Regisseur bereits schon, warum er so heiß darauf war, 'The Accountant' zu drehen. "Ich habe mich sofort in Christian verliebt", so Gavin. "Dieser merkwürdige Typ, der die außergewöhnlichsten, mathematischen Fähigkeiten auf dieser Welt besitzt. Und ich denke, wir leben gerade in einer Zeit, in der es gut ist, anders zu sein. Anderssein ist wirklich eine gute Sache."

Dieses Anderssein könnte Ben Affleck also mit viel Glück bald wieder auf der Leinwand darstellen. Ob dann auch wieder seine Co-Stars Anna Kendrick (31, 'Pitch Perfect'), J.K. Simmons (61, 'Whiplash') und Jeffrey Tambor (72, 'Transparent') dabei sein werden?