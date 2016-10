Allgemein | STAR NEWS

Bella Throne: Total verknallt in Demi Lovato

Bella Thorne (19) hat nun enthüllt, wer ihr absoluter Girl Crush ist.

Ihre Schauspielkollegin Demi Lovato (24, 'Glee') hat nun eine prominente Verehrerin mehr: die rothaarige Schönheit ('Blended') kann sich nicht satt an ihr sehen. "Sie ist eine ziemlich scharfe Frau", gab Bella im Interview mit der 'Maxim' zu. "Sie ist Feuer, pures Feuer."

Und Demi muss sich tatsächlich in Acht nehmen: Im August offenbarte Bella Thorne nämlich via Twitter, dass sie bisexuell sei. Dieses Outing kam allerdings nicht bei jedem gut an. "Es gab schon ein paar Leute, die mich deswegen angegriffen haben", so das Teilzeit-Model. "Und das kam nicht von Fans, sondern von Leuten aus der Branche. Manche Studios haben mir deutlich gemacht, dass mein Image zu unkonventionell sei - sie haben es angedeutet, aber nie direkt gesagt."

Aktuell ist der Teenager aber glücklich vergeben - an ihren Kollegen Tyler Posey (24, 'Teen Wolf'), der sie laut eigener Aussage total "versteht" und sie "komplett als die Person, die ich bin, akzeptiert" habe.

Vor kurzem durfte sich Bella auch über eine besonders süße Liebeserklärung freuen: Als sie am 8. Oktober 19 wurde, postete er ein Foto von sich selbst, Bella und seinem Hund Roxy auf Instagram. Dazu schrieb er: "Ich liebe diese Frauen. Meine rothaarigen Schönheiten. Alles Gute zu deinem Geburtstag, meine Liebe Bella." Dazu schickte er auch noch einen riesigen Strauß rote Rosen an Bella Thorne. Was könnte sich eine Frau nur mehr wünschen?