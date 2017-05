Allgemein | STAR NEWS

Bella Thorne: Was ist jetzt mit Scott Disick?!

Bella Thorne (19) ist angeblich nun doch nicht mit Scott Disick (33) verbandelt.

Nachdem die Schauspielerin ('Urlaubsreif') und der Unternehmer am Mittwoch [24. Mai] zusammen in Cannes gesichtet wurden, dachten alle, dass es ein neues Traumpaar gäbe. Die beiden zeigten sich sehr vertraut und kuschelten sich wild durch die Stadt. Keine 24 Stunden später hat der Schürzenjäger jedoch schon eine andere Dame an seiner Seite. Dieses Mal ist es seine Ex Chloe Bartoli (26). Die beiden wurden dabei beobachtet, wie sie sich in Scotts Villa in Cannes vergnügen.

Natürlich bekam das auch Bella mit und die nutzte dann gleich Twitter, um ihrem Unmut Luft zu machen: "Yo, dieses tolle Cannes-Leben ist nichts für mich", stellte sie online klar.

Zwar enthüllte sie nicht, an wen dieser Tweet gerichtet war, doch nach den Ereignissen der letzten Stunden dürfte das eindeutig sein.

Eine Sache gefiel ihr dann aber doch an der französischen Stadt, wie sie auf einem Bild festhielt: "Ihr habt einen wunderschönen Himmel in Cannes." Ironischerweise entstand genau dieser Schnappschuss am Pool von Scott Disick, der kurz danach Schauplatz von dem Disick-Bartoli-Techtelmechtel wurde.

Die diesjährigen Filmfestspiele in Cannes wird Bella Thorne gewiss mit einer ordentlichen Prise Wut im Bauch verlassen. Weder sie noch Disick haben sich bisher zu ihrem Liebesausflug geäußert.