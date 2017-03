Allgemein | STAR NEWS

Bastian Schweinsteiger: Abschied von Poldi

Bastian Schweinsteiger (32) revanchiert sich bei Lukas Podolski (31).

Als sich Schweini im vergangenen Jahr von der deutschen National-Elf verabschiedete, widmete ihm sein Kollege Poldi ein offenes Schreiben in der 'Welt'. Jetzt, da er an der Reihe ist, sein Zepter als Nationalspieler niederzulegen, hat Lukas einen rührenden Brief zurückbekommen, in dem Bastian nicht nur der Karriere des Stürmers, sondern auch ihrer Freundschaft Tribut zollt.

"Ich erinnere mich sehr gut an den Moment der Auswechslung bei meinem Abschiedsspiel, als ich Dich auf der Tribüne im Kreise meiner Familie sitzen sah", schrieb der Mittelfeldspieler ebenfalls in der 'Welt'. "Inmitten jener Menschen, die einen besonderen Platz in meinem Leben einnehmen - und zu diesen Menschen zählst auch Du."

Weiter lobte Bastian Schweinsteiger die positive Ausstrahlung und offene Art des Torschützenkönigs sowie seine linke Klebe, mit der er das deutsche, englische und türkische Publikum gleichermaßen begeistere. "Ich mache mir keine Sorgen, dass Du auch die japanischen Fans schnell zu Poldi-Fans machen wirst, wenn Du jetzt gen Fernost ziehst. Servus, Poldi, mein Freund. Bis bald", endet der Abschiedsbrief des Fußballers.

Lukas Podolskis 130. und letztes Spiel mit der Nationalmannschaft findet am Mittwoch [22. März] in Dortmund statt: Seine 13-jährige Laufbahn schließt er mit einem Match gegen England ab, danach spielt er für Vissel Kobe in der japanischen Liga.

Für die Nachwuchsspieler Deutschlands wünscht sich der Profi-Kicker derweil "echte Gesichter, weniger Regeln, mehr Freiheiten" - anders als der Trend es momentan vorsieht. "Heute bekommen die Jugendlichen sehr viel mehr Unterstützung. Man nimmt ihnen fast alles ab. Ich finde das nicht richtig", erklärte Lukas Podolski kürzlich im Interview mit dem 'Kölner Stadt-Anzeiger'. "Es gibt für alles irgendwelche Spezialisten. Videoanalysten, Pädagogen, Psychologen oder Ernährungsberater: Das kannte ich damals alles nicht. Ich habe mich zu Hause umgezogen, Papa hat mich zum Training gefahren - und dann ging es auch schon auf den Platz. Heute will man offenbar Computer-gesteuerte Spieler, Spieler wie aus dem Katalog."