Allgemein | STAR NEWS

Bastian Pastewka: ‘Pastewka’ geht in die achte Runde

Bastian Pastewka (44) arbeitet jetzt mit Amazon Prime.

Der Darsteller hat mit der Serie 'Pastewka' eine der erfolgreichsten deutschsprachigen Sitcoms der letzten Jahre ins Leben gerufen. Auch wenn es sich bei dem Format um den tollpatschigen, unbeliebten Komiker um eine deutsche Variante des US-amerikanischen Klassikers 'Lass es, Larry' von Larry David handelt, wurden die bislang sieben Staffeln mit zahlreichen Preisen überschüttet und machten Bastian Pastewka zu einem landesweiten Star. Die jüngste Staffel wurde 2014 ausgestrahlt, seitdem mussten die Fans auf Neuigkeiten bezüglich möglichen neuen Folgen hoffen. Ihr Warten findet nun ein Ende.

In einem offiziellem Statement hat Bastian bekannt gegeben, dass noch in diesem Jahr weitere Episoden gedreht werden. Allerdings werden diese nicht wie bisher auf Sat.1 ausgestrahlt, sondern auf Amazon Prime zur Verfügung gestellt.

In einer Pressemitteilung ist zu lesen: "Ich habe eine kleine Neuigkeit für Sie, die Sie vielleicht interessieren wird. Heute ist der 20.2. und heute ist der Tag des Kirschkuchens. Kein Scherz. Am 20.2. ist immer der Tag des Kirschkuchens. Aber es gibt noch eine kleine weitere Neuigkeit, die ich Ihnen verraten darf. Es ist Februar in Deutschland. Bald ist Karneval. Bald ist der 1. April. Aber das, was ich Ihnen sage, ist wirklich und tatsächlich wahr. Die Serie 'Pastewka' geht weiter. Ich weiß, das trifft Sie wie einen Schock und auch völlig unvorbereitet, aber es stimmt wirklich. Im Sommer drehen wir neue Folgen und Anfang 2018 werden diese neuen Folgen in einem Rutsch auf Amazon Prime Video für Sie zur Verfügung stehen."

Laut Bastian seien auch alle Besetzungsmitglieder der vorherigen Staffeln wieder mit dabei.

Auf Bastian Pastewkas Facebookseite überschlugen sich die Fans vor Begeisterung. So schrieb einer: "Oh, ja, die Menschen brauchen ganz dringend wieder mehr Humor", während ein anderer beipflichtete: "Es geht ein Ruck durch Deutschland! Und die Welt wird ab heute nicht mehr die selbe sein! Danke Merkel! Ich freu mich total." Auch das US-Vorbild 'Lass es, Larry' hat für dieses Jahr neue Folgen angekündigt.