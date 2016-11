Allgemein | STAR NEWS

Barbara Schöneberger: Jeder darf denken, was er will

Barbara Schöneberger (42) lässt sich von Kommentaren zu ihrer Person nicht die Laune verderben.

Seit fast 20 Jahren ist die Moderatorin aus der deutschen TV-Szene nicht mehr wegzudenken. Natürlich musste sie in dieser Zeit auch das eine oder andere kritische Stück über sich lesen - was sie aber überhaupt nicht schlimm findet.

"Solange es nicht total persönlich und total ungerechtfertigt ist, darf ja jeder schreiben und denken was er will", erklärte Barbara Schöneberger im Interview mit 'Bunte.de'. "Das finde ich überhaupt nicht schlimm. Ich kann auch Leuten, die immer schlecht über mich schreiben, trotzdem sehr freundlich begegnen. Sonst könnte man mit der Boulevardpresse nicht funktionieren. Die dürfen auch weiterhin schreiben, was sie denken, und wenn sie was nicht gut finden, dann sollen sie das ruhig sagen."

Apropos ruhig sagen: Wann immer Freunde von Barbara ihr etwas zu sagen haben, müssen sie zunächst mal Geduld aufbringen. Denn die Künstlerin ist dafür bekannt, schwer erreichbar zu sein. "Das Telefon ist generell nicht mein Problem, da haben nur die anderen Leute immer ein Problem mit, weil sie mich nie erreichen können", offenbarte Barbara Schöneberger im Interview mit 'People' lachend. "Ich interessiere mich gar nicht für mein Telefon, egal, wo ich auch hingehe oder was ich auch mache, mein Telefon habe ich nie dabei."