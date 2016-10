Allgemein | STAR NEWS

Barbara Becker: “Die Chemie muss stimmen”

Barbara Becker (49) hat genaue Vorstellungen davon, wie ein zukünftiger Liebhaber sein muss.

Die Schauspielerin ('Herz in der Hand') war in der Vergangenheit bereits zwei Mal verheiratet. Am bekanntesten ist natürlich die Ehe mit Tennislegende Boris Becker (48). Ihre zweite Ehe mit Arne Quinze (44) dauerte nur zwei Jahre und wurde 2011 wieder geschieden. Was bei einem neuen Mann stimmen muss, weiß sie dennoch:

"Die Chemie muss stimmen. Gute Gespräche müssen wie von Zauberhand entstehen. Ohne Anstrengung. Man muss aber auch zusammen schweigen können", verriet Barbara dem 'in'-Magazin.

Dass ein neuer Mann kommen wird, dessen ist sich Barbara Becker sicher. "Ich werde tatsächlich hin und wieder von Männern angesprochen, die meine Söhne sein könnten. [?] Ein Mann in meinem Alter, der ebenfalls Kinder hat, stelle ich mir als Partner passender vor", gestand sie 'refinery29.de'.

An Angeboten scheint es also nicht zu mangeln. Doch was muss der perfekte Partner noch mitbringen? "Aussehen ist schon fast egal. Wirklich, das ist bei mir nicht so wichtig", gestand sie der 'Bunten'. "Mir wäre wichtig, dass ich jemanden hätte, der so seine eigene Welt im Kopf hat, von dem ich auch was lernen kann. Der mir zuhört, dem ich zuhören darf, der mein Partner ist. Einfach jemand, der einen Plan hat. Aber vor allem nett." Das scheinen ja gar nicht so hohe Ansprüche zu sein, die die schöne Schauspielerin hat, der man ihren anstehenden 50. Geburtstag beim besten Willen nicht ansieht. Am 1. November ist es soweit, dann hat Barbara Becker die Fünf vorne stehen. Bei der Männersuche ist das bestimmt kein Hindernis.