Mariah Carey (46) möchte eine Weile ohne soziale Medien leben.

Die US-Pop-Ikone ('Without You') leistete sich am Neujahrsabend einen Schnitzer auf der Bühne in New York, woraufhin es ordentlich Kritik hagelte. Playback zu singen ist zwar nicht unüblich, von einer preisgekrönten Sängerin erwartet man allerdings eigentlich, dass sie ihr Silvesterkonzert live singt. Der Shitstorm, den sie mit ihrem vermasselten Auftritt auslöste, hat Mariah nun offenbar dazu veranlasst, sich erstmal von Twitter und Co. zu verabschieden.

"Ich habe die Situation vom Silvesterabend noch nicht wirklich angesprochen, aber irgendwann werde ich das", erklärte die Amerikanerin in einer Audiobotschaft, die sie auf ihrem Twitter-Account postete. Schuld scheint sie allerdings keine einzugestehen. Stattdessen meinte sie: "Es ist schade, dass wir in den Hände eines Produktionsteams mit technischen Problemen waren, das die Umstände, die außerhalb unserer Kontrolle lagen, ausnutzte."

Warum sie bloß die Lippen zu einem Playback-Song bewegte, enthüllte die R'n'B-Künstlerin dann gleich auch noch: "Es ist unpraktisch für einen Sänger, live zu singen, wenn man mitten im Time Square steht mit all dem Lärm, der Eiseskälte, dem Rauch von den Maschinen und tausenden von Menschen, die feiern - vor allem wenn dann dein Knopf im Ohr nicht richtig funktioniert", beschwerte sie sich. "[Die Produzenten] haben mich vorgeführt und das Ganze in eine Gelegenheit verwandeln, um mich und alle diejenigen, die das neue Jahr mit mir einläuten wollten, zu demütigen. Irgendwann werde ich das genauer erklären."

Zu guter Letzt ließ die Musikerin wissen, dass man sie vorerst nicht mehr auf den sozialen Netzwerken vorfinden wird. "Obwohl ich meine beruflichen Pflichten erfüllen werde, ist dies eine wichtige Zeit für mich, um mir endlich mal einen Moment für mich selbst zu nehmen, Zeit mit meinen Liebsten zu verbringen und mich auf meine anstehende Tour im März vorzubereiten", so Mariah Carey.