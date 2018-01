Allgemein | Gewinnspiele

Baby, it’s cold outside – gewinne mit dress-for-less eines von sechs hochwertigen Wintersets!

Egal ob Schneemuffel oder Eiskönigin: Wenn die Temperaturen diesen Winter wieder fallen, freuen wir uns über gemütliche Mäntel, Mützen und Schneeboots. Damit die warmen Begleiter perfekt zum modischen Look ihrer Trägerin passen, bietet das Online-Designer-Outlet dress-for-less viele schöne Stücke namhafter Marken für die kalten Tage. Damit auch du bei Eis und Schnee gut eingepackt bist, verlosen dress-for-less und forher.de sechs hochwertige Wintersets von Mishumo, bestehend aus Schal, Mütze und Handschuhen im Gesamtwert von circa 480 Euro.

Aber nicht nur Handschuhe & Co. finden sich in dem vielfältigen Sortiment: dress-for-less ist Deutschlands und Europas führendes Online-Outlet und bietet Rabatte von bis zu 70 Prozent auf Kleidung und Accessoires. Dabei reicht die Produktpalette von bequemer Streetwear und Jeans namhafter Hersteller bis hin zu glamourösen Outfits und hochwertigen Lederwaren. Bei den vielfältigen Trends aus der internationalen Modewelt wird jeder Shopaholic fündig. Dabei lohnt es sich, schnell zuzugreifen, denn was heute im Shop landet, kann bereits morgen ausverkauft sein. Genauso schnell kommt das neue Lieblingsstück dann nach Hause: Bestellungen, die an einem Werktag bis 18 Uhr aufgegeben werden, verschickt dress-for-less noch am selben Tag.

Gewinne jetzt ein tolles Set von dress-for-less mit Mütze, Schal und Handschuhen von Mishumo!

Teilnahmeschluss ist der 30.01.2018