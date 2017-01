Allgemein | STAR NEWS

Azealia Banks: Rihanna soll den Mund halten

Azealia Banks (25) schießt mal wieder um sich.

Mit ihrer Musik sorgt die Rapperin ('The Big Big Beat') schon längst nicht mehr für Schlagzeilen. Vielmehr steht sie wegen ihrer zahlreichen Fehden mit anderen Künstlern in der Presse, darunter Zayn Malik, Iggy Azalea oder Nicki Minaj. Nun hat sich ein neues Opfer auserkoren: Rihanna (28).

Die Sängerin ('Umbrella') hatte sich im Zuge des von US-Präsidenten Donald Trump verhängtem Einreisestopp wütend auf Twitter geäußert: "Amerika wird vor unseren Augen ruiniert. Was für ein unmoralisches Schwein du sein musst, um so einen Bullsh*t einzuführen", schrieb Rihanna dort.

Azealia Banks wollte das nicht unkommentiert lassen: "Du kannst nicht einfach im Land von jemand anderem auftauchen, seine Kinder und Frauen töten, seine Heimat ruinieren und denken, ein Friedensgespräch würde schon wieder alles richten. Das wird es nicht. Es gibt absolut kein Ende für diesen Krieg, außer, wir beenden ihn selbst", erzürnte sie sich via Instagram. "Es ist schrecklich, da stimme ich zu, und nein, ich persönlich mag nicht, was gerade passiert. Aber als Amerikanerin, die ihre Sicherheit und ein gewisses Maß an Ignoranz genießt, kann ich sagen... Ich bin zu 100 Prozent schockiert über offene Grenzen und hätte wirklich Angst um mich und meine Familie, wenn der Krieg auf diesem Boden Wirklichkeit werden würde."

Danach richtete sie sich konkret an ihre Kollegin: "Und was Rihanna angeht (die keine Staatsbürgerin ist und nicht wählen darf) und all die anderen Stars, die ihren Einfluss nutzen, um die Öffentlichkeit anzustacheln: Ihr müsst wirklich mal die Klappe halten und ruhig sein."

Rihanna stellte daraufhin ein Selfie von sich auf Instagram, auf dem sie einen Kussmund gen Kamera macht. Dazu schrieb sie: "Das Gesicht, das du machst, wenn du eine Einwanderin bist und dich dabei über die Hexenkunst-Kontroverse einer Rapperin lustig machst." Vor Kurzem hieß es, Azealia Banks praktiziere Hexerei, da sie angeblich regelmäßig Hühner aus okkulten Gründen opfere.

Das letzte Wort zwischen Azealia Banks und Rihanna ist sicher noch nicht gesprochen.