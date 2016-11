Allgemein | STAR NEWS

Audrina Patridge: Ja, sie will!

Audrina Patridge (31) hat ihren Freund Corey Bohan (34) geheiratet. Der Reality-Star ('The Hills') und der BMX-Profi kamen am Samstag [5. November] auf Hawaii unter die Haube. Das Paar ist seit einem Jahr verlobt und brachte nun seine Liebe zum Höhepunkt. Die Hochzeit erfolgte sieben Jahre, nachdem die beiden sich kennengelernt hatten. Nun ist das Glück für die jungen Stars perfekt, so wurden sie erst im Juni Eltern. Besser kann es also kaum laufen.

'E! News' zufolge lud die Braut allerdings keinen ihrer Reality-Show-Kollegen, darunter Lauren Conrad (30), Heidi Montag (30) und Kristin Cavallari (29), zu der Feier ein.

"Wir haben die Gästeliste fertig gestellt und es sind rund 130 Gäste, hauptsächlich Familie", hatte Audrina schon vor der Geburt der kleinen Kirra dem 'Fit Pregnancy and Baby'-Magazin verraten. "Wir haben nur Freunde eingeladen, die uns im letzten Jahr unterstützt haben und das auch noch die nächsten 30 Jahre machen werden. Und keiner von 'The Hills' hat das getan. Wenn wir eine wirklich große Party machen würden, wären sie dabei. Aber wir wollen es intim halten."

Nach der familiären Hochzeit bleibt Audrina Patridge und Corey Bohan nur viel Glück und alles Gute zu wünschen.