Ashton Kutcher: Hilfe für die amerikanische Bachelorette

Ashton Kutcher (39) und Mila Kunis (33) sind große Fans der amerikanischen 'Bachelorette'.

Der Schauspieler ('Jobs') und seine Kollegin ('Black Swan') lernten sich zwar nicht über eine Datingshow kennen, dennoch versuchten sie sich als Experten in einer solchen. In Deutschland ist die weibliche Version des Bachelors noch ein wenig unterrepräsentiert, doch in den Vereinigten Staaten erfreut sich die 'Bachelorette' größter Beliebtheit. Ashton und Mila gehören zu den großen Fans der Show und so war es für sie eine große Freude, dass sie bei der aktuellen Ausgabe mithelfen durften.

In einer Challenge sollten die potenziellen Partner der Junggesellin Rachel Lindsay in verschiedenen Aufgaben glänzen. Dazu gehörten unter anderem Windeln wechseln, einen Tisch decken und einen Blumenstrauß zusammenstellen. Ashton stand hierbei den männlichen Prüflingen bei und erklärte ihnen die Aufgabenstellung.

Die Promis erklärten dann noch, warum sie gerne Teil der Sendung sein wollten. "Montagabende sehen bei uns immer so aus: Weißwein, Wodkatonic und Bachelor oder Bachelorette - diese Sendung ist unser Guilty Pleasure."

In Deutschland werden Ashton Kutcher und Mila Kunis wohl eher nicht zu sehen sein, aber auch hier geht bald wieder eine Frau auf die Suche nach der wahren Liebe - die sie vermutlich auch nach der Show irgendwo finden wird. Ab dem 14. Juni ist die 'Bachelorette' wieder auf RTL zu sehen.