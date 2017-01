Allgemein | STAR NEWS

Ashton Kutcher: Ernste Nachricht an Trump

Ashton Kutcher (38) ist sauer.

Der Schauspieler ('Butterfly Effect') griff US-Präsident Donald Trump (70) bei den SAG Awards an und kritisierte ihn scharf. Grund dafür war ein Dekret, das der Politiker am Freitag [27. Januar] unterschrieben hatte: Ab sofort dürfen Menschen aus bestimmten Ländern für die nächsten Wochen nicht mehr in die USA einreisen. Zu diesen Ländern gehören unter anderem der Irak und der Iran.

Diese Verordnung schmeckte Kutcher gar nicht, denn auf der Preisverleihung gestern Abend [29. Januar] begrüßte er das Publikum: "Guten Abend an alle hier und an alle, die zuhause oder an Flughäfen sitzen, die zu meinem Amerika gehören. Ihr seid ein Teil unseres Gebildes und wir lieben euch und heißen euch herzlich willkommen."

Eine nette Geste für die Betroffenen. Bereits vor der Preisgala wetterte Ashton auf Twitter gegen den Präsidenten. Seine Frau Mila Kunis (33, 'Bad Moms') sei in den früher 90er Jahren aus der Ukraine in die Vereinigten Staaten immigriert. Sie betreffe die Verordnung also indirekt:

"Meine Frau kam in dieses Land mit einem Flüchtlingsvisum in der Mitte des Kalten Krieges. Mein Blut kocht gerade!"

Mit dem neuen fremdenfeindlichen Dekret macht sich Donald Trump keine Freunde in der Promiwelt. Die hat er dort sowieso schon nicht in Hülle und Fülle und auch Ashton Kutcher wird so bald nicht dazu gehören.