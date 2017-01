Allgemein | STAR NEWS

Ashton Kutcher: Danke, Natalie Portman

Ashton Kutcher (38) lobt Natalie Portman (35) für ihren Einsatz.

Der Darsteller ('Two and a Half Men') ist mit Mila Kunis (33, 'Die wilden Siebziger') verheiratet, die sich vor wenigen Wochen lautstark über den Sexismus in der Film- und Fernsehindustrie beschwert hatte. Es ist ein Thema, das Hollywood schon länger beschäftigt, denn immer mehr Frauen (und Männer) setzen sich gegen die Lohnunterschiede in der Traumfabrik zur Wehr. Eine der prominentesten Kritikerinnen ist Natalie Portman, die beklagt, dass Männer noch immer eine höhere Gage bekommen als ihre weiblichen Gegenspieler. In der vergangenen Woche hatte Natalie als Beispiel einen Film herangezogen, den sie 2011 mit Ashton gedreht hatte: 'Freundschaft Plus'. Natalie machte öffentlich, dass Ashtons Gage für den Streifen dreimal so hoch gewesen sei wie ihre. Nun hat sich Ashton selbst dazu geäußert und seine Kollegin dafür gelobt, diesen Umstand öffentlich gemacht zu haben. Auf Twitter schrieb er:

"So stolz auf Natalie und alle Frauen, die sich dafür einsetzen, dass die Gehaltsunterschiede beseitigt werden!"

Zuvor hatte Natalie ausgeführt: "Ashton wurde dreimal so viel Geld gezahlt. Ich wusste das und habe trotzdem mitgemacht, weil es in Hollywood die so genannte Quote gibt. Ashtons Quote war dreimal so hoch wie meine, also haben sie gesagt, er sollte auch dreimal so viel Geld bekommen. Ich war nicht so sauer, wie ich es hätte sein sollen. Immerhin bekommen wir sehr viel Geld, da ist es schwer, sich zu beschweren, aber die Unterschiede sind einfach verrückt!" Dass Ashton Kutcher sie nun unterstützt, dürfte ein gutes Zeichen sein.

