Ashley Tisdale: Nein, ich bin nicht schwanger!

Ashley Tisdale (31) bekommt kein Kind.

Die Schauspielerin ('High School Musical') war am Sonntag [26. Februar] Gast auf der Oscar-Party von Musiker Elton John (69, 'Your Song'). Natürlich gelangten Bilder von ihrem Besuch an die Öffentlichkeit. Einige Internet-Trolle und übereifrige Fans nutzten diese Schnappschüsse, um ihre Spekulationen zu verbreiten: Die Schauspielerin muss schwanger sein! Für schwangere Frauen ist das vielleicht schön, weil sie neues Leben in sich tragen. Blöd nur, wenn man gar nicht schwanger ist. Und leider ist das bei Ashley der Fall. Die hat über Twitter jetzt nämlich zurückgeschlagen:

"Der Druck, perfekt zu sein, ist immens. Nein, ich bin nicht schwanger, ich bin einfach glücklich und habe meine Diät nicht strikt durchgezogen - aber danke für die Erinnerung!"

Sie gibt Fat-Shaming keine Chance und sagt ihren Hatern klar, was sie denkt. Einige Nutzer rudern auf Twitter schon zurück. So schreibt Toti Ashley: "Ich bin derjenige, der gesagt hast, du seist schwanger. Ich habe deinen Körper gesehen und fand, er sah anders aus als sonst! Aber ich verehre dich, was auch immer passiert."

Ob Ashley Tisdale solche Entschuldigungsversuche von allen Nutzern bekommt? Vermutlich nicht, aber es ist immerhin ein Anfang.