Allgemein | STAR NEWS

Ashley Greene: Der ‘Twilight’-Star ist verlobt!

Ashley Greene (29) wird ihren Freund Paul Khoury heiraten.

Der Freund der Schauspielerin ('Twilight') stellte bereits eine Woche vor Weihnachten die Frage aller Fragen. Beide befanden sich gerade im Urlaub in Neuseeland, als Paul Khoury vor der brünetten Schönheit auf die Knie ging - natürlich während ihres Ausflugs zu den Bridal Veil Falls (dt.: Brautschleierfälle). Dieser Moment wurde auf Video festgehalten und nun von Ashley auf ihrem Instagram-Account geteilt. Sie bezeichnete das Ereignis als "den schönsten Moment, den ich mir je hätte erträumen können."

In der Beschreibung unter dem Video wandte sich Ashley auch direkt an ihren Verlobten: "Dir ist es erfolgreich gelungen, mich zur glücklichsten Frau der Welt zu machen. Ich kann es kaum erwarten, dir meine unermessliche Liebe für den Rest unseres Lebens zu zeigen."

Später postete sie ein Bild von sich mit dem Verlobungsring, dazu schrieb die Hollywoodschönheit: "Ich bin SO glücklich und SO aufgeregt, dass ich den Rest meines Lebens mit meinem besten Freund verbringen darf. Aber der Ring ist auch nicht schlecht, das ist das schönste Ding, was ich je gesehen habe."

Paul Khoury stellte das Video ebenfalls online und kommentierte es mit den Worten: "Ich verspreche, dir für den Rest deines Lebens ein Lächeln auf deine Lippen zu zaubern. Du vervollständigst mich auf verschiedene Arten, von denen ich nicht mal wusste, dass sie möglich sind. Ich liebe dich mehr als alles andere und bin aufgeregt, mit dir gemeinsam diesen nächsten Schritt zu gehen!"

Auf Ashley Greene kommen eindeutig glückliche Zeiten zu.

Weitere Artikel