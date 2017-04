Allgemein | STAR NEWS

ASAP Rocky: Total verliebt in Kendall Jenner

ASAP Rocky (28) und Kendall Jenner (21) halten sich nicht mehr zurück.

Seit einiger Zeit werden der Rapper ('L$D') und das Model immer wieder zusammen gesichtet. Klar, dass die Gerüchteküche brodelte und den beiden sofort eine Beziehung nachgesagt wurde. Dass auch etwas dran sein könnte, zeigten ASAP Rocky, der eigentlich Rakim Mayers heißt, und Kendall jetzt recht deutlich in London. Dort besuchten die beiden laut der 'Sun' ein Charity-Konzert der Band The Who in der Royal Albert Hall und konnten dabei die Finger nicht voneinander lassen.

"Kendall und ASAP Rocky waren in der Royal Albert Hall und haben kein Geheimnis daraus gemacht, dass sie zusammen sind", verriet ein Augenzeuge dem Blatt. "Sie haben sich viel berührt. Das war nicht das Verhalten von zwei Menschen, die nur befreundet sind. Kendall scheint ihn wirklich zu mögen."

Vergangenes Jahr im Juni sah man die beiden zum ersten Mal gemeinsam auf einer Party in Paris. Dort wurde das Paar auch während der Fashion Week im März erneut gesichtet, dieses Mal beim Schlendern durch die Straßen der französischen Hauptstadt.

In der Vergangenheit war der Musiker mit Kendalls Modelkollegin Chanel Iman (26) liiert, nach etwas mehr als einem Jahr trennten sich die beiden im Oktober 2014. Nun scheint ASAP Rocky mit Kendall Jenner aber endlich wieder ein neues Glück gefunden zu haben.

