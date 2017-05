Allgemein | STAR NEWS

Ariel Winter: Ich brauche einen älteren Mann

Ariel Winter (19) steht auf Lebenserfahrung.

Seit einiger Zeit ist die Schauspielerin ('Modern Family') mit ihrem Kollegen Levi Meaden (29) liiert und überglücklich. Aber nicht jeder freut sich mit Ariel - sorgt doch vor allem der hohe Altersunterschied von zehn Jahren bei manchen für Nasenrümpfen. Doch für die Künstlerin sei das mit ein Grund, warum sie sich in Levi verliebte.

"Ich bin viel früher erwachsen geworden, als ich eigentlich sollte. Ich bin erst 19, aber ich fühle mich deutlich älter", erklärte Ariel in der 'Maxim'. "Ich brauchte jemanden, der eine Menge Lebenserfahrung hat und an einem Punkt in seinem Leben ist, an dem er sich um eine andere Person kümmern konnte und ich mich nicht um ihn sorgen musste. Mit einem älteren Kerl zusammen zu sein, ist nicht immer toll, aber ich hatte Glück - ich habe einen großartigen Typen, der mich total unterstützt und liebevoll ist und alles in Allem ein toller Mensch."

Auch wenn sich Ariel Winter in einer stabilen Beziehung befindet, so werden ihr doch immer wieder Affären und Co. angedichtet - was sie selbst aber äußerst unterhaltsam findet. "Ich weiß, es ist schrecklich, aber manchmal kaufe ich mir diese trashigen Magazine vor Flügen", gab Ariel zu. "Eines behauptete mal, ich sei schwanger und ich dachte nur: 'Alles klar, bin ich nicht ? aber okay, wie auch immer.' Ein anderes meinte, ich hätte einen Streit mit dieser Person oder dass ich jemanden kopieren würde ? ich streite mich mit niemandem! Das ist echt seltsam."

