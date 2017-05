Allgemein | STAR NEWS

Ariana Grande: Jetzt wird auch ihre Familie überwacht

Ariana Grande (23) und ihre Familie stehen unter Polizeischutz.

Seit dem 22. Mai ist im Leben der Sängerin ('Focus') nichts wie es einmal war: Ein Selbstmordattentäter sprengte sich bei ihrem Konzert in Manchester in die Luft und riss 22 Menschen mit sich in den Tod. Zahlreiche weitere wurden verletzt. Seitdem vergeht kein Tag, an dem der Gewaltakt und auch Ariana nicht zum Tagesgespräch gehören.

Diese geballte Aufmerksamkeit hat nun auch die lokale Polizei von Boca Raton, Florida - wo Arianas Mutter lebt - auf den Plan gerufen. Normalerweise heuert die Promi-Mama einen Securitydienst an, wenn ihre berühmte Tochter zu Besuch ist. Wie 'TMZ.com' jetzt berichtet, genießt die Familie derzeit allerdings doppelt Schutz: Seit Ariana und ihre Mutter am 23. Mai nach Hause gekommen sind, stehen zwei Polizeiautos vor dem Anwesen. Die Beamten beobachten allerdings nicht nur, sondern patrouillieren auch regelmäßig.

Die Nachricht vom Extraschutz kommt wenige Tage, nachdem sich Ariana Grande das erste Mal ausführlich zu den traumatischen Ereignissen geäußert und versprochen hat, nach Manchester zurückzukehren, um ein Charity-Konzert zugunsten der Opfer des Terroranschlags zu geben. Es wird gemunkelt, dass die Entertainerin bereits am kommenden Wochenende [3./4. Juni] performen will.

In ihrem Statement machte die Amerikanerin deutlich, dass sie weiß, dass ein Charity-Konzert den Horror nicht vergessen machen kann. Dennoch betonte sie: "Das einzige, was wir jetzt tun können, ist zu entscheiden, auf welche Weise wir uns davon beeinflussen lassen wollen."