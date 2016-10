Allgemein | STAR NEWS

Annemarie Eilfeld: James Corden, ich bin bereit!

Annemarie Eilfeld (26) hat einen ziemlich berühmten Fan: James Corden (38). Die Sängerin ('Es geht vorbei') ist dem Talkmaster ('The Late Late Show') ein Begriff, denn als er von der 'Bild'-Zeitung gefragt wurde, mit welchem deutschen Star er denn sein berühmtes 'Carpool Karaoke' machen würde, fiel ihm auch die Blondine ein: "Da ist noch dieses blonde Mädel, das beim deutschen 'American Idol' war. Ihre Musik war richtige Partymusik. Wer ist sie? Ihr Vorname war Annemarie? Jaaa! Mit ihr würde ich auch 'ne Runde fahren und singen."

Sollte es klappen, könnte sich die Deutsche in die illustre Reihe von Michelle Obama, Britney Spears, Justin Bieber, Adele und George Clooney stellen, die allesamt schon mit James Corden im Auto saßen und ihre oder andere Songs gemeinsam trällerten.

Annemarie kann das alles nicht fassen: "Ich musste erst mal auf den Kalender gucken, weil ich dachte, es sei ein Aprilscherz", freute sich die ehemalige 'DSDS'-Teilnehmerin gegenüber 'Bild'. "Es ist ein großes Kompliment und freut mich total! Ich habe voll Bock darauf! Es wäre fatal, wenn man diese Gelegenheit jetzt verstreichen lässt."

Ansonsten bastelt der Schlagerstar weiterhin an der Karriere und stellt dafür auch sein Privatleben hinten an, wie Annemarie Eilfeld 'Klatsch-Tratsch.de' verriet: "Bevor ich mich privaten Projekten wie Hochzeit und Kindern widme, möchte ich erst einmal das Projekt 'Hit' in Angriff nehmen."

Mit einem Auftritt bei 'Carpool Karaoke' wäre ein wichtiger Schritt getan.