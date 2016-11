Allgemein | STAR NEWS

Anne Hathaway: Zoff mit Cate Blanchett?

Anne Hathaway (34) hat ein Statement zur angeblichen Auseinandersetzung mit Cate Blanchett (47) herausgegeben.

Die Darstellerin ('Les Misérables') steht mit ihrer Kollegin ('Carol') gemeinsam für 'Ocean's Eight' vor der Kamera. Doch bei den Dreharbeiten soll es zu Problemen gekommen sein, weil sich Anne und Cate nicht verstünden. Dies hatte zumindest ein Insider der australischen 'Women's Day' gesagt und behauptet: "Cate ist sehr locker, aber Anne kann schlecht damit umgehen. Sie hatten einen heftigen Streit und haben anschließend mehrere Tage lang nicht miteinander gesprochen. Jetzt versuchen sie, professionell zu arbeiten. Aber es ist schwierig, um es höflich auszudrücken."

Die Berichte seien schlichtweg nicht wahr, erwiderte nun eine Sprecherin von Anne gegenüber 'E! News': "Das ist kompletter Unsinn und völlig falsch. Jeder bei dem Film hat einen Riesenspaß. Es ist typisch, dass ein Klatschmagazin zwei Frauen gegeneinander ausspielen will. Das ist traurig. Mit Männern machen sie das nicht."

In dem Film werden neben Anne Hathaway und Cate Blanchett auch Rihanna, Sandra Bullock, Sarah Paulson, Mindy Kaling, Helena Bonham Carter und Awkwafina zu sehen sein. Mindy hatte sich erst kürzlich in der Late-Night-Show von Stephen Colbert (52) über das Projekt geäußert: "Der Film spielt in New York und Mode wird einen großen Platz einnnehmen."

Über die angebliche Auseinandersetzung zwischen Anne Hathaway und Cate Blanchett berichtete die Schauspielerin nichts.