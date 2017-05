Allgemein | STAR NEWS

Annabelle Wallis: Verdammt, Tom Cruise kann einfach alles!

Annabelle Wallis (32) musste akzeptieren, dass sie einfach nicht so gut wie Tom Cruise (54) sein kann.

Die Schauspielerin ('Die Tudors') ist bald an der Seite des Hollywoodstars ('Mission: Impossible') in der Neuauflage von 'Die Mumie' zu sehen. Wie die meisten seiner Co-Stars hat auch Annabelle nur warme Worte für Tom übrig. "Er ist einfach in allem gut", meinte die Britin im Gespräch mit 'Total Film Magazine'. "Das ist richtig nervig, denn du verbringst acht Monate damit, etwas zu finden, in dem du besser bist als er - aber das passiert nie. Du musst akzeptieren, dass du ein unwürdigerer Mensch bist. Seine Fähigkeit, sich so zu pushen, überhöht einfach alles. Das sieht man auch in dieser üppigen, cineastischen Erfahrung, weil alles authentisch ist."

Dennoch trieb sich auch Annabelle Wallis selbst zu Höchstleistungen für den Actionstreifen an, inklusive einer Stunde im Fitnessstudio, einer Stunde Pilates und zwei Stunden Stunttraining jeden Tag.

Ab dem 8. Juni sieht man sie nicht nur in 'Die Mumie' im Kino, seit Kurzem ist sie auch in dem Fantasydrama 'King Arthur: Legend of the Sword' zu bewundern. "Das hat so viel Spaß gemacht", schwärmte sie über den Film. "Ich wollte unbedingt sicherstellen, dass ich nicht die Jungfrau in Nöten war. In diesem Streifen bin ich schon ein harter Kerl."

