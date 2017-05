Allgemein | STAR NEWS

Anna-Maria Zimmermann: Schlager und Los Angeles – das passt doch!

Anna-Maria Zimmermann (28) bringt das L.A.-Gefühl an den Ballermann.

Bei der Sonnenmetropole Los Angeles denkt man an Stars und die, die es noch werden wollen, (geplatzte) Hollywoodträume und Glanz und Glamour - doch auch an Schlager? Ab sofort schon! Zumindest an den von der einstigen 'Deutschland sucht den Superstar'-Teilnehmerin. Ihre neue Platte 'himmelbLAu' klingt nicht nur nach Sommer, sie wurde auch von L.A. inspiriert. Das kann man hören, aber auch auf dem Albumcover sehen. Wie kam es dazu?

"Diese Idee ist so entstanden, dass wir im Februar zusammen gesessen sind und wussten, es wird ein Sommeralbum", verriet Anna-Maria Zimmermann im Interview mit 'Cover Media'. "Wir wollten so ein Draußen-Feeling haben und kein Studioshooting fürs Album machen. Jan [Mewes, ihr Manager] meinte dann irgendwann: 'Anna, wo ist der Himmel himmelblauer als in Los Angeles?' Und so kamen wir in die USA."

Für sie passe die Stadt und ihre Songs, die vor allem am Ballermann rauf und runter gespielt werden, perfekt zusammen. "Schlager ist in den vergangenen Jahren sowieso jung geworden - es ist doch total egal, was es ist", meinte sie. "Ob Schlager, Pop, Popschlager oder Schlagerpop - im Grunde ist es einfach nur gute, deutschsprachige Musik. Deswegen passt Schlager jetzt auch nach L.A.."

Sowieso sei die deutschsprachige Musik mittlerweile wieder cool - und Anna-Maria ein Teil davon. "Endlich trauen sich die jungen Leute wieder, dazu zu stehen, dass sie Schlager gut finden", freute sich die Künstlerin. "Früher war das ja so, dass es jeder gehört, aber keiner darüber gesprochen hat. Und mit drei Bier im Kopf auf Partys konnte dann aber trotzdem jeder die Songs mitsingen. Mich macht das stolz, dass die Leute jetzt ganz offen zu ihrem Geschmack stehen. Ich zum Beispiel bin aus meiner 'DSDS'-Staffel die einzige, die mit ihrer Musik noch Erfolg hat - deutschsprachige Musik kommt gut."