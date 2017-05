Allgemein | STAR NEWS

Anna-Maria Zimmermann: Das macht ihre Ehe so perfekt

Anna-Maria Zimmermann (28) genießt das Vertrauen, das ihr Mann ihr entgegen bringt.

Seit zehn Jahren ist die schöne Musikerin ('1000 Träume weit') mit dem Koch Christian Tegeler zusammen, 2015 sagten sie in Österreich Ja zueinander. Was ist das Geheimnis ihrer Liebe? 'Cover Media' fragte nach:

"Wir vertrauen uns zu 100 Prozent und lassen uns die Freiheit, die ich extrem wichtig finde", geriet Anna-Maria ins Schwärmen. Dass ihr Liebster einen von ihr unabhängigen Job hat, findet sie besonders gut. "Manche in meiner Branche haben ihren Mann ja ständig an ihrer Seite - der ist dann auch noch Manager, Fahrer, Techniker oder was weiß ich. Das könnte ich nicht. Ich muss das immer ganz strikt trennen und ich finde es extrem wichtig, dass jeder seinen Freiraum hat. Im Job ist man ja dann doch auch immer noch mal anders als privat."

Neben Freiheit genießt das Paar aber auch Stunden zu zweit. Die wollen geplant und eingehalten werden, wie die Brünette weiterhin erzählte:

"Wir nehmen uns viel Zeit füreinander. Wir haben zum Beispiel unseren Montag, an dem wir beide frei haben, und den verbringen wir dann zusammen: Wir starten den Tag gemeinsam und beenden ihn auch zusammen, wir unternehmen was, sind einfach für uns. So etwas ist ganz wichtig, um über alles zu reden. Vertrauen und Freiheit sind wichtig. Ich würde mich niemals kontrollieren lassen wollen."

Am 19. Mai erscheint Anna-Maria Zimmermanns neues Album 'Himmelblau'.