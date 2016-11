Allgemein | STAR NEWS

Anna Kendrick: Offen über Sex

Anna Kendrick (31) fiel es anfangs nicht leicht, über ihr Liebesleben zu berichten.

Die Schauspielerin ('Pitch Perfect') veröffentlichte ihre Autobiografie 'Scrappy Little Nobody' und schreibt darin auch über ihre Beziehungen und Sex. Das war gar nicht so einfach. "Der Teil über Sex - da hab ich mir schon gedacht, 'Mensch, da bin ich aber ganz schön ehrlich''", seufzte die Amerikanerin gegenüber 'Vogue'. "Wenn man einmal offen über Sex gesprochen hat, erwarten die Leute, dass man es ständig macht." Vor allem, weil sie weiß, dass es eine Doppelmoral gibt: Frauen werden kritisiert, wenn sie mit einer Reihe von Männern geschlafen haben, Männer hingegen bewundert. "Was sollte ich also tun? Vor sechs Monaten schämte ich mich, dass ich keinen Sex hatte und dann plötzlich soll ich zu viel Sex haben? Wie geht das denn? Bin ich beides? Unerfahren und dann wieder zu erfahren? Das hat mich richtig durcheinander gebracht." Aber sie hat zum Glück gute Freunde um sich, die ihr die Unsicherheit genommen haben. Und sie möchte mit ihrem Buch auch anderen Frauen die Unsicherheit nehmen: "Man muss Fehler machen, damit man die Dinge des Lebens lernt. Aber wenn man sieht, dass man dieselben Fehler macht, die auch andere machen, dann fühlt man sich nicht so schlecht, denn jemand anderes hat die gleiche Erfahrung gemacht", hoffte Anna Kendrick.