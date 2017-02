Allgemein | STAR NEWS

Ann-Kathrin Brömmel: Bei ‘Let’s Dance’ geht sie bis an ihre Grenzen

Ann-Kathrin Brömmel (27) tanzt sich schon mal warm.

Es ist offiziell: RTL hat die 12 neuen Teilnehmer der beliebten Tanzshow 'Let's Dance' bekannt gegeben. Bei der zehnten Jubiläumsstaffel werden Sänger Maximilian Arland, Profi-Boxerin Susi Kentikian, Schauspielerin Cheyenne Pahde, Society-Girl Chiara Ohoven, Sänger Gil Ofarim, Moderator Jörg Dräger, Paralympics-Sieger Heinrich Popow, Curvy-Model Angelina Kirsch, die ehemalige Eisschnellläuferin Anni Friesinger-Postma, Sänger Bastian Raagas, Comedian Faisal Kawusi und eben Model Ann-Kathrin Brömmel übers Parkett schweben.

Ann-Kathrin tritt mit einem besonderen Ziel bei der Show an: "Ich möchte in einem neuen Umfeld meine Grenzen austesten", erklärte sie gegenüber RTL. Ob sie an die Leistungen der Vorjahressiegerin anknüpfen kann? Damals wurde Victoria Swarovski (23) zum 'Dancing Star 2016' gekürt, dicht gefolgt von Sarah Lombardi und Jana Pallaske.

Über die nötige Fitness, das schweißtreibende Tanztraining auch durchzuhalten, dürfte die schöne Freundin von Profi-Fußballer Mario Götze (24) auf jeden Fall verfügen. "Ich mache sehr gerne Sport und deshalb fällt es mir nicht schwer, mich dafür zu begeistern", offenbarte Ann-Kathrin bereits gegenüber 'Bunte'. "Ich mag Pilates sehr gerne und sonst Sportarten wie Tennis oder Basketball. Dabei hat man richtig Spaß!"

Ob ihr das Tanzen wohl auch so viel Spaß macht, wenn Juror Joachim Llambi wieder gnadenlos seine Punkte verteilt? Der ist bei der zehnten Staffel erneut dabei, genau wie seine Kollegen Motsi Mabuse und Jorge González. Auch Sylvie Meis und Daniel Hartwich führen als Moderatoren-Duo wieder durch die Show.

Wer Ann-Kathrin Brömmel und die elf anderen Stars bald live über den Tanzflur fegen sehen möchte, der muss ab dem 17. März RTL einschalten!