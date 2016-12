Allgemein | STAR NEWS

Angelique Kerber: Der rote Teppich ist Neuland

Bei Angelique Kerber (28) geht alles drunter und drüber.

Als Nummer Eins der Weltrangliste ist das Tennis-Ass gefragter denn je, kann sich daher über zahlreiche Einladungen auf Events abseits des Platzes freuen. So viel Aufmerksamkeit, wo alle Augen nur auf die eigene Person gerichtet sind, kann schon nervös machen.

"Auf dem Centre Court zu spielen, wenn das Stadion voll ist, das ist eigentlich schon zur Routine geworden", erzählte Angelique im Gespräch mit 'tennisnet.com'. "Der rote Teppich dagegen ist noch ein bisschen Neuland. Andere Welten zu sehen, das ist aber immer interessant."

Doch auf vielen Promievents wird man die Sportlerin in nächster Zeit sowieso nicht zu sehen bekommen. "Mittlerweile liegt der Fokus wieder auf der Vorbereitung für die anstehende Saison. Ich habe es bislang auch noch nicht geschafft, Weihnachtsgeschenke zu kaufen", erzählte sie.

Obwohl sie sich bei Auftritten auf dem roten Teppich vielleicht in Sachen Outfits schon mal für Weihnachten von anderen Damen inspirieren lassen könnte. Fernab des Sportplatzes fühlt sich die Schöne in Kleidern zum Glück sehr wohl. "Ich bin eh eine, die gern in der Freizeit Kleider trägt. Das ist also kein Problem", erzählte die Sportlerin der 'FAZ'.

Ob Angelique Kerber Weihnachten dann auch in einem Kleid feiern wird?