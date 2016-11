Allgemein | STAR NEWS

Angelina Jolie und Brad Pitt: Einigung im Sorgerechtsstreit

Angelina Jolie (41) und Brad Pitt (52) konnten sich offenbar vorerst darüber einigen, was das Sorgerecht für ihre sechs Kinder angeht.

Das Hollywoodtraumpaar schockte im September die Welt, als die Schauspielerin ('Maleficent') nach nur zwei gemeinsamen Ehejahren die Scheidung von ihrem Noch-Mann ('Allied - Vertraute Fremde') einreichte. Seitdem lagen die beiden im Streit um ihre Kinder; Angelina und Brad zogen bisher gemeinsam die Adoptivkinder Maddox (15), Pax (12) und Zahara (11) sowie ihre leiblichen Kinder Shiloh (10) und die achtjährigen Zwillinge Knox und Vivienne groß.

Von Anfang an wollte die Oscarpreisträgerin das alleinige Sorgerecht haben, was von Brad natürlich angefochten wurde. Erst letzte Woche beantragte er vor Gericht das gemeinsame Sorgerecht.

Nun scheinen sich die beiden aber doch geeinigt zu haben: Angelina wird sich weiterhin um die Kinder kümmern, während Brad "therapeutische Besuche" mit ihnen haben darf. Dies bestätigten die Anwälte der Hollywoodschönheit.

"Experten in der Kinderbetreuung haben eine rechtswirksame Vereinbarung angespornt, die vor über eine Woche von beiden Seiten akzeptiert und unterschrieben wurde", heißt es in einem Statement. "In Übereinstimmung mit dieser Vereinbarung werden die sechs Kinder in der Obhut ihrer Mutter bleiben und weiterhin therapeutische Besuche mit ihrem Vater haben. Dies wurde von den Experten als das Beste für die Kinder eingestuft."

Momentan ist noch unklar, ob es sich dabei um eine temporäre Vereinbarung handelt. Weitere Details will Angelinas Team allerdings nicht preisgeben, wie es weiterhin heißt.

"Wir hoffen, da nun klar ist, dass die Vorfälle, die zur Scheidungseinreichung geführt haben, minderjährige Kinder und deren Wohlhaben involvierten, dass es Verständnis für die Empfindlichkeit der Familiensituation geben wird. Wir glauben, dass alle Parteien entschlossen sind, die Familie zu heilen und bitten in dieser schweren Zeit um Rücksichtnahme."

Das klingt zwar erstmal positiv, allerdings wollen Insider wissen, dass es sich hier keinesfalls um eine endgültige Lösung handeln soll, sondern Brad Pitt weiterhin das gemeinsame Sorgerecht mit Angelina Jolie anstrebt.