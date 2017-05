Allgemein | STAR NEWS

Angelina Jolie: Sie will Brad Pitt wieder näherkommen

Angelina Jolie (41) macht ein paar Schritte auf Brad Pitt (53) zu.

Kurz nach der Trennung der beiden Hollywoodstars ('Mr. & Mrs. Smith) im vergangenen September standen alle Zeichen noch auf Rosenkrieg - doch nun scheint sich das Paar ein wenig annähern zu wollen. Wenn auch erst einmal räumlich:

So hat Angelina soeben ein Angebot für eine Luxusvilla in Los Angeles abgegeben, nur wenige Kilometer von ihrem Nochehemann Brad entfernt.

Aktuell lebt die Schauspielerin mit den gemeinsamen Kindern im weiter entfernten Malibu. Laut 'Daily Mirror' wolle der Star die neue Behausung natürlich nicht ohne Grund erwerben: "Angie interessiert sich dafür, näher zu Brad zu ziehen, damit es für die Kids leichter wird, ihn zu sehen. Sie lebt in Malibu, eine lange Strecke für die Kinder."

Ob Angelina Jolie die ehrlichen und schonungslosen Worte von Brad Pitt umgestimmt haben? Vergangene Woche erschien ein Interview mit dem Frauenschwarm in der amerikanischen 'GQ', in welchem er ungehemmt über seine Alkoholprobleme sprach und sich ganz offen die Schuld am Eheaus zuschrieb. Zudem verriet er, dass er nach der Trennung nicht alleine in der Villa in L.A. bleiben konnte. "Es war so traurig, hier zu sein, also lebte ich bei einem Freund", so Brad.

Zusammenziehen werden er und Angelina Jolie in nächster Zeit sicherlich nicht - doch der erste Schritt zu einer Annäherung scheint auf jeden Fall gemacht zu sein.