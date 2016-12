Allgemein | STAR NEWS

Angelina Jolie: Sie bleibt in Los Angeles

Angelina Jolie (41) hält der Stadt der Engel die Treue.

Sprecher der Schauspielerin ('Salt') haben nun mit den Gerüchten aufgeräumt, die am Dienstag [6. Dezember] laut wurden: Angelina Jolie wird wegen einer Top-Position bei den Vereinten Nationen Los Angeles nicht verlassen und deswegen mit ihren sechs Kindern nach London ziehen. Die Spekulationen bezogen sich darauf, dass die Schauspielerin, die aktuell als Sonderbotschafterin für das UNHCR [Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen] tätig ist, eine bedeutendere Rolle in der zwischenstaatlichen Organisation bekommen soll. Dafür müsste sie allerdings ihren Wohnsitz über den Atlantik verlegen.

Angelina Jolies Sprecher betonte allerdings gegenüber 'Entertainment Tonight', die Gerüchte seien "absolut falsch". Es bestehe "keine Intention", nach London zu ziehen. "Fakt ist, sie sucht nach einem neuen Zuhause in der Gegend von Los Angeles, damit sie die Familientherapie weiterführen kann."

Diese Beratung ist eine der Bedingungen aus Angelina Jolies Sorgerechtsvereinbarung mit ihrem Noch-Ehemann Brad Pitt (52, 'Fight Club'), von dem sie sich im September 2016 nach zwei Jahren Ehe trennte. Im November wurde über die Aufsicht der Kinder entschieden, wobei Angelina das Hauptsorgerecht zukommt. Brad darf den Nachwuchs nur zusammen mit einem Therapeuten sehen. Der Schauspieler muss sich außerdem vier Mal im Monat einem Drogen- und Alkoholtest unterziehen. Freitag [2. Dezember] wurde diese Vereinbarung von einem Richter in Los Angeles unterzeichnet.

Obwohl Angelina Jolie nicht nach Europa umziehen wird, verbringt sie dennoch ein bisschen mehr Zeit in der britischen Hauptstadt. Ab September 2017 ist sie an der London School of Economics' Centre for Women, Peace and Security als Gastprofessorin tätig.