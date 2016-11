Allgemein | STAR NEWS

Angelina Jolie: Endlich ist die Untersuchung vorbei

Angelina Jolie (41) zeigt sich erleichtert, nachdem bekannt wurde, dass Brad Pitt (52) nicht weiter im Fokus der Ermittlungen steht.

Die Schauspielerin ('By the sea') hatte nach einem angeblichen Übergriff des Schauspielers ('Herz aus Stahl') auf den gemeinsamen Sohn Maddox (15) in einem Privatflugzeug die Scheidung eingereicht. Der Vorfall ereignete sich im September und wurde seitdem vom Jugendamt Los Angeles untersucht. Am 9. November wurden diese Vorwürfe nun fallen gelassen.

Jetzt äußerte sich Angelina Jolie zur Einstellung des Verfahrens. Über eine Sprecherin ließ sie verlauten, dass sie erleichtert sei. Weiterhin stellte sie gegenüber 'TMZ' klar: "Angelina hat von Anfang an gesagt, dass sie zum Wohle ihrer Kinder und ihrer Familie handeln musste."

Die Familie, so wie Angestellte des Paares und Augenzeugen wurden zu den Vorfällen im Flugzeug befragt. Nach Auswertung der Aussagen konnte kein Missbrauch an Maddox seitens Brad Pitt festgestellt werden.

Der sechsfache Vater zeigte sich hingegen zum ersten Mal nach dem Bekanntwerden der Trennung auf dem roten Teppich und kam zur Premiere des Films 'Allied', in dem er die männliche Hauptrolle spielt. Besucher der Premiere berichteten, dass der Schauspieler stark abgenommen habe und müde aussah.

Die Scheidung von Angelina Jolie macht Brad Pitt wohl doch sehr zu schaffen. Doch die neuen guten Nachrichten bieten Platz zum Hoffen.