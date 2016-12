Allgemein | STAR NEWS

Andrew Sachs: Im Alter von 86 Jahren gestorben

Andrew Sachs (?86) ist tot.

Der Schauspieler ('Fawlty Towers') ist am 23. November seiner vaskulären Demenz, oder auch Binswanger-Krankheit, erlegen. Die Beerdigung fand bereits am 24. November in London statt. 2012 wurde bei ihm die Krankheit diagnostiziert, wie seine Ehefrau Melody, die sich seit der Diagnose um ihn gekümmert hatte, berichtete.

"Mein Herz bricht seit einer langen Zeit jeden Tag", erklärte sie seinen damaligen Zustand der 'Daily Mail'.

Ihre eigene Gesundheit habe unter der Pflege von Andrew gelitten, sie musste ins Krankenhaus, war aber glücklicherweise schnell wieder genesen. "Wir waren glücklich, wir lachten immer, wir hatten nie einen trüben Moment. Er hatte jahrelang Demenz und wir haben es nicht bemerkt, bis seine Erinnerungen verschwanden."

Geboren wurde Andrew Sachs in Berlin, wo er am Theater seine Schauspielkarriere begann, bis er vor den Nationalsozialisten nach Großbritannien floh. Dort machte er sich mit Rollen im TV einen Namen. Seine größte dargestellte Figur war wohl der spanische Kellner in der Sitcom 'Fawlty Towers', die von 1975 bis 1979 ausgestrahlt wurde.

2008 sorgte Andrew Sachs noch einmal für großes Aufsehen: Als die Comedians Russell Brand und Jonathan Ross bei 'BBC Radio 2' obszöne Scherze über ihm machten, ging die Debatte danach sogar so weit, dass die beiden Moderatoren beurlaubt wurden und sich der damalige Premierminister Gordon Brown einschaltete.

