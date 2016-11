Allgemein | STAR NEWS

Andreas Gabalier: Seine Mutter ist wieder glücklich

Andreas Gabalier (32) ist erleichtert, weil sich seine Mutter noch einmal verliebt hat.

Leider verlor die Familie des Musikers ('Hulapalu') ihr Oberhaupt 2006. Andreas' Papa Wilhelm nahm sich selbst das Leben, indem er sich anzündete. Jetzt, zehn Jahre nach dem Selbstmord des Vaters, hat seine Mutter endlich wieder eine neue Stütze gefunden. Wie Gabalier der 'Gala' verriet, ist Huberta frisch verliebt.

"Der Gerd ist eine Bereicherung. Wir freuen uns alle gewaltig mit der Mama. Wir haben schon nicht mehr daran geglaubt, dass das noch einmal gut ausgeht, dass sie sich nach zehn Jahren, die der Papa tot ist, noch mal so verliebt! Die zwei haben richtig Spaß miteinander, sind laufend unterwegs und kommen zu meinen Konzerten."

Für Mama Gabalier läuft es super, doch da kann der Sohn locker mithalten. 2017 wird sein Jahr, wie Andreas Gabalier 'Merkur.de' stolz erzählte: "Wir wollen nächstes Jahr in gleich mehreren großen Stadien spielen und zum Beispiel auch mal das Konzertgelände am Hockenheimring vollmachen. Auch fürs Ausland gibt es ein paar verrückte Pläne, ich will in New York, Singapur oder Shanghai auftreten, noch mehr Träume realisieren."

Über den tragischen Tod seines Vaters spricht der charmante Entertainer indes immer wieder. Der 'Bild' verriet er 2012, wie es zu der Tat kam: "Vor fünf Jahren übergoss sich mein Vater Wilhelm vor unserem Haus in Graz mit Benzin und verbrannte sich. Ich jobbte gerade am Wörthersee, als mir mein Bruder am Telefon die schreckliche Nachricht überbrachte. Ich weiß bis heute nicht, warum Papa sich auf so grausame Weise tötete. Er war doch genauso ein lustiger Kerl wie ich!"

Natürlich machte dieses Drama nicht nur dem Sänger zu schaffen. Seine Schwester nahm sich zwei Jahre später auf die gleiche Art das Leben. Ein schwerer Schlag, den Andreas Gabalier in seinem Song 'Amoi seg' ma uns wieder' verarbeitet.