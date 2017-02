Allgemein | STAR NEWS

Andrea Berg: Ich muss niemandem mehr etwas beweisen

Andrea Berg (51) braucht jemanden, der sie herausfordert.

Seit nunmehr sechs Jahren arbeitet die deutsche Schlagerlegende ('Du hast mich 1000 mal belogen') immer mal wieder mit dem Eurodance-Star DJ Bobo (49, 'Somebody Dance With Me') zusammen. So designt der Schweizer unter anderem die Bühnenshows der Sängerin, zudem produzierten sie auch gemeinsam drei Songs für Andreas Album 'Seelenbeben'. Beruflich ergänzen sich die beiden perfekt.

"Wir spielen jetzt die dritte große Tournee miteinander", erklärte Andrea im Interview mit 'Cover Media'. "Wir sind ein gutes Team. Weil man sich gegenseitig beflügelt und weil er jemand ist, der nie zufrieden ist. Das stachelt einen an."

Natürlich verstehen sich die beiden auch privat gut - sonst würde es laut Andrea Berg auch gar nicht funktionieren. "Für mich ist das ganze Umfeld wichtig, dass ich mich mit Menschen umgebe, die ich liebe. Alles andere ist Zeitverschwendung", verriet die Schlagerkönigin. "Ich muss niemandem mehr irgendetwas beweisen. Ich mache heute Dinge, die ich aus Überzeugung tue und die Spaß machen. Die echt sind."

Auch für ihre imposanten Bühnenshows gelte das: "Wir bauen eine schöne Show drum herum, aber in der Mitte bin immer ich", betonte Andrea. "Das macht DJ Bobo auch ganz, ganz toll. Eine schöne Traumwelt für die Menschen. Es ist nie verkleidet oder inszeniert, sondern immer authentisch. Das ist das, was ich tun will."

Mit DJ Bobo hat Andrea Berg einen Menschen gefunden, der ihre Visionen auf jeden Fall versteht - ein Traum-Duo!