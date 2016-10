Allgemein | STAR NEWS

Anastacia: Von verheirateten Männern umschwärmt

Anastacia (48) wird nur von den falschen Männern angesprochen.

Mit ihrer Musik kommt die Sängerin ('I'm Outta Love') sowohl bei den Damen als auch den Herren der Schöpfung gut an, unter Letzteren finden sich auch immer wieder Verehrer - meistens sind die laut Anastacia aber schon vergeben!

"Ich gehe in den Baumarkt - da wo man Nägel und Hammer kauft - und dort werde ich von Männern angeflirtet, die allerdings schon einen Ehering am Finger haben", gestand die Country-Musikerin im 'Now'-Magazin. Auf die Frage, ob sie denn versucht sei, sich von verheirateten Typen anbaggern zu lassen, antwortete sie der britischen Zeitschrift: "Gott, nein! Aber so sind die Männer nun mal - nur weil sie verheiratet sind, sind sie ja noch lange nicht tot."

Mit ihrem Expartner und Bodyguard Wayne Newton erwog die Musikerin einst, eine Familie zu gründen. Mama ist sie nie geworden, allerdings bereut sie das auch nicht. "Ich habe früh in meinem Leben geheiratet und hatte dann Stiefkinder und mehr ist dann nicht passiert. Ich dachte darüber nach, zu adoptieren, aber irgendwie lag dann der Fokus meiner Liebe auf meiner Karriere und mein Leben wäre nicht dasselbe, wenn ich Kinder und Karriere hätte", sinnierte der Bühnenstar.

Mit viel Leidenschaft erfüllt sie momentan auch ihre aktuelle Aufgabe: In der britischen Talentshow 'Strictly Come Dancing' schwingt Anastacia gemeinsam mit dem Profi Brendan Cole das Tanzbein.