Anastacia: Neues Geheimprojekt

Anastacia (48) macht ihren Fans richtig Lust auf Weihnachten.

Die Sängerin ('Im Outta Love') bastelt gerade an einem neuen Song, mit dem sie ihre Fans überraschen möchte. "Ich sitze gerade an einem Spezialprojekt für meine Fans", machte die Amerikanerin in der britischen Sendung 'Loose Women' ihre Anhänger heiß. "Ich halte es geheim, denn ich möchte die Leute überraschen. Ich habe so etwas noch nie gemacht. Sie können es vorbestellen, aber sie kennen den Titel noch nicht." Zusätzlich können sich die Briten über eine neue Konzertreihe freuen. "Ich werde durch Großbritannien touren. Freitag gehen die Tickets raus und die Tour läuft im nächsten Mai bis Juni. Ich bin so froh, dass ich wieder zurück bin." Vielleicht klappt es ja auch mit einer Deutschlandtour.

Anastacia war in Großbritannien sehr präsent, da sie an der dortigen Fassung von 'Let's Dance', 'Strictly Come Dancing', teilnahm. Am Sonntag [30. Oktober] wurde sie allerdings aus der Sendung gewählt. Aber es dürfte trotzdem einiges für den guten Zweck zusammengekommen sein, denn die Blondine wollte ihr Honorar für die Brustkrebs-Forschung spenden. Und noch mehr: "Ich werde alle meine Freunde und Bekannten, die ein paar Dollars übrig haben, bitten, sie zu spenden, um auf die gleiche Summe wie mein Honorar zu kommen. Egal, wie viel ich am Ende verdiene, sie sollen es mir gleichtun", wünschte sich Anastacia in einem Statement vor ihrer Teilnahme an 'Strictly Come Dancing'.