Allgemein | URLAUB

An diesen Orten verbringen die Deutschen Weihnachten und Silvester am liebsten

Viele Leute freuen sich schon Wochen vorher auf das Weihnachtsfest, andere kriegen Kopfschmerzen bei dem Gedanken an überfüllte Weihnachtsmärkte, Stress um Geschenke und Verpflichtungen mit der buckeligen Verwandtschaft. Daher nehmen immer mehr Deutsche kurz vor Weihnachten oder über Silvester Reißaus. Die Urlaubsziele weichen dabei weit voneinander ab. Einige erfüllen sich den Traum von weißer Weihnacht und reisen in die Berge. Hier bringt der Weihnachtsmann die Geschenke auf Skiern oder mit dem Snowmobil. Aber immer mehr Deutsche suchen genau das Gegenteil und liegen am 24. Dezember mit einem Cocktail in der Hand in der Sonne. Diese Vorstellung mag zwar einigen etwas komisch vorkommen, aber reizvoll klingt es bei den hiesigen Temperaturen allemal.

Tatsächlich sind die Weihnachtsferien die beleibteste Reisezeit des ganzen Jahres. Der Reiseanbieter TUI hat die zehn beliebtesten Reiseziele seiner Gäste über Weihnachten und Silvester aufgelistet. Platz Zehn hat es direkt in sich – die Dominikanische Republik überzeugt die Deutschen mit hervorragendem Wetter, weißen Stränden und karibischem Flair.

Platz Neun geht an das Land des Tequilas und Sombreros. Mexiko bietet seinen Touristen ein vielseitiges kulturelles Angebot und ist immer eine Reise wert.

In den Vereinigten Arabischen Emiraten stehen neben Wüstenrallyes und arabischem Essen auch Luxus-Shoppingzentren auf der Liste. Kein Wunder, dass das Land den achten Platz belegt.

Portugal kann auch im Winter überzeugen. Egal ob eher provinziell oder in den wunderschönen Städten Lissabon und Porto kommen deutsche Touristen in jedem Fall auf Ihre Kosten. Das gastfreundliche Land belegt den sechsten Platz. Wenn ihr schon jetzt gerne euren Urlaub buchen möchtet, könnt ihr mit etwas Glück bei El Torero online bei Sunmaker eure Reisekasse auffüllen.

Auch wenn Donald Trump nicht gerade Werbung für sein Land macht, steht die USA hoch im Kurs bei den Deutschen – Platz Fünf.

In Ägypten kann man nicht nur die Pharaonen besuchen, auch die Hotelketten an der Küste stellen mir glasklarem Wasser ein echtes Paradies zum Schnorcheln dar. Für vergleichsweise kleines Geld können Reisende hier eine Auszeit vom deutschen Winter nehmen.

Von kleinen charmanten Inseln bis hin zum Großstadtfeeling – Thailand erfreut sich bei deutschen Touristen höchster Beliebtheit. Auch für Sporttreibende ist Thailand ein perfektes Reiseziel – in Thaiboxcamps wird ordentlich geschwitzt, bevor es später an den Strand geht.

Einen klassischeren Winterurlaub können Reisende in Österreich erleben. Der Vormittag wird auf der Piste verbracht und abends wird in der Hütte bei Jagertee zusammen gefeiert.

Viele Deutsche verreisen innerhalb des Landes über Weihnachten oder Silvester. Während die Feiertage meistens die Familie besucht wird, haben sich Städtetrips nach Hamburg oder Berlin als echter Bestseller über Silvester erwiesen.

Spanien ist auch im Winter das liebste Reiseziel der Deutschen. Über Silvester sind Städtetrips nach Madrid oder Barcelona hoch im Kurs.

Bildrechte: © anyaberkut - Fotolia.com