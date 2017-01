Allgemein | STAR NEWS

Amber Rose: Ja, sie hat wirklich einen neuen Freund!

Amber Rose (33) macht ihre neue Liebe endlich öffentlich.

Schon seit geraumer Zeit brodelt die Gerüchteküche um den TV-Star und den professionellen Tänzer Valentin Chmerkovskiy (30), seit sie im September des vergangenen Jahres mit seinem Bruder Maksim (36) an der US-Tanzshow 'Dancing with the Stars' teilnahm. Schließlich tauchte Amber verdächtig oft in Vals Social-Media-Bildern auf. Nun hat die Entertainerin die Geheimniskrämerei offenbar satt und stellte auf Instagram ein für alle Mal klar, dass es sich bei dem gebürtigen Ukrainer wirklich um ihren neuen Freund handelt. Dort postete sie nämlich ein Kuss-Foto von sich und ihrem Liebsten und schrieb darunter schlicht: "Meine Liebe." Begleitet wurde das Ganze nur von einem Herz-Emoji.

Aber auch mit Worten äußerte sich Amber, die aus ihrer Ehe mit Rapper Wiz Khalifa (29, 'Pull Up') bereits einen Sohn hat, über ihre neue Liebe. "Es ist toll. Es ist so gut", schwärmte sie während des Podcasts 'Loveline' von ihrer Beziehung. "Es sind jetzt vier Monate und es ist fantastisch und ich bin super, super glücklich."

Den Grund dafür, weshalb sie ihre neue Romanze bisher eher aus der Öffentlichkeit raushielt, lieferte die Amerikanerin auch noch: "Ich wollte es nicht so früh nach draußen dringen lassen, weil ich mir noch nicht sicher war, was uns betrifft. Wir redeten einfach miteinander", erklärte Amber Rose und freute sich: "Es ist aber so aufregend."