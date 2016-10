Allgemein | STAR NEWS

Amber Rose: Der Geldregen auf meiner Haut

Amber Rose (32) sieht nichts Schlimmes am Strippen.

Die üppige Ex von Wiz Khalifa (29, 'See You Again') begann bereits im Alter von zarten 15 Jahren zu strippen, um Geld für ihre Familie zu verdienen, während sich ihre Eltern scheiden ließen. Auch wenn sie jetzt nicht mehr strippt, vor allem aus Rücksicht auf ihren Sohn Sebastian, wird sie noch immer auf ihre Vergangenheit angesprochen - und die Kommentare sind nicht besonders positiv, wie sie sich bereits mehrfach öffentlich beklagte. Schließlich sei sie kein Opfer gewesen, wie sie in ihrer eigenen Talkshow, der 'Amber Rose Show', noch einmal bekräftigte: "Ich liebe das Tanzen. Ich liebte es, da oben an der Stange zu stehen. Ich liebe es, wie all das Geld auf meinen Körper geregnet ist. Ich war zu der Zeit noch keine Mutter, aber wenn ich diese Sendung und Senbastian nicht hätte, wäre ich wieder da oben an der Stange, um Geld zu verdienen. Du musst tun, was du tun musst, um für dein Baby zu sorgen."

Die Vergangenheit wird sie jedoch weiter verfolgen, dessen ist sie sich sehr wohl bewusst: "Frauen werden ständig nieder gemacht für Dinge, die wir nicht getan haben oder für Dinge, die wir getan haben, Dinge, die uns unangenehm waren. Dieses Shaming ist außer Kontrolle geraten. Körper werden verspottet, Opfer werden verspottet. Man macht sich ständig über mich lustig. Ich werde im Club so oft belästigt ? es spielt dabei keine Rolle, was ich anhabe ? sie greifen einfach unter meinen Rock, grabschen meinen Hintern an. Männer und Frauen." Derzeit sieht es nicht so aus, als ob Amber Rose wieder an die Stange müsse. Ihre Show ist in den USA sehr beliebt.