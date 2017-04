Allgemein | STAR NEWS

Amber Heard: Ja, wir sind zusammen!

Amber Heard (31) und Elon Musk (45) sind tatsächlich ein Paar.

Zumindest lassen das die Bilder erahnen, die die Schauspielerin ('Justice League') und der Unternehmer am Wochenende auf ihren jeweiligen Instagram-Profilen posteten. Zum ersten Mal wurden die beiden im vergangenen Juli miteinander in Verbindung gebracht. Doch bis heute wollte das Paar nicht bestätigen, dass es eben tatsächlich ein Paar ist. Nach nahezu einem ganzen Jahr Stillschweigen dachte sich Amber wohl aber, dass es langsam Zeit wird, an die Öffentlichkeit zu treten. Und so postete sie ein Bild, auf dem sie und Elon in einem Restaurant zu sehen sind. So weit, so normal - allerdings trägt der Herr einen knallroten Kussmund auf seiner Wange und Amber den dazu passenden Lippenstift. Titel des Bildes: "Frech".

Das Foto lässt eigentlich kaum Zweifel zu, vor allem, wenn man die Hintergründe des Bildes betrachtet. Aktuell befindet sich Amber in Australien, um dort am DC-Superhelden-Film 'Aquaman' mitzuwirken. Das Essen, von dem das Foto stammt, fand mit Produzent Rob Cowan und Regisseur James Wan statt. Ein wichtiges Meeting also, bei dem nicht einfach so jeder mitkommen kann. Dass Elon Musk dabei sein darf, ist also ein Zeichen.

Ambers Vater hatte vor Kurzem schon im britischen 'Grazia'-Magazin die Bombe platzen lassen. Dort äußerte er sich zur Zukunft des Paares: "Amber und Elon nehmen das Ganze sehr ernst. Sie würde ihn gerne heiraten. Zudem würden die beiden gerne sesshaft werden und eine Familie gründen. Sie schmieden schon eifrig Pläne." Ob Amber Heard wirklich schon so weit ist? Erstmal steht aber fest, dass sie wieder in festen Händen ist.