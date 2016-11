Allgemein | STAR NEWS

Amanda Seyfried: Sie erwartet ihr erstes Kind!

Amanda Seyfried (30) ist schwanger.

Die Schauspielerin ('In Time - Deine Zeit läuft ab') präsentierte ihr wachsendes Babybäuchlein beim Launch des Givenchy-Duftes Live Irresistible am Dienstagabend [29. November]. Unter ihrem kurzen Givenchy-Kleidchen zeichnete sich deutlich ein Bauch ab. Gegenüber 'People' bestätigte der Star mittlerweile die Schwangerschaft. Für sie wird es das erste Kind sein.

Bei der Veranstaltung brachte Amanda auch den Vater des Babys mit, Schauspieler Thomas Sadoski (40, 'Wild'). Beide lernten sich im vergangenen Jahr bei ihre gemeinsamen Off-Broadway-Show 'The Way We Get By' kennen, damals waren sie allerdings noch anderweitig liiert: Amanda Seyfried mit Kollege Justin Long (29, 'Verrückt nach dir'), Thomas Sadoski war mit Kimberly Hope verheiratet. Nach acht Jahren Ehe trennte sich das Paar im Oktober 2015, zwei Monate zuvor beendeten auch Amanda und Justin ihre Beziehung - der Weg war frei für die neue Liebe.

Im September verlobten sich Amanda Seyfried und Thomas Sadoski, nun krönt ein Baby ihr Glück. Noch im vergangenen Jahr berichtete die Hollywoodschönheit gegenüber 'Marie Claire UK', wie sehr sie sich eine eigene Familie wünsche: "Ich habe das Gefühl, als würden meine Eizellen absterben, ich muss also endlich loslegen. Ich will ein Kind, unbedingt. Ich möchte Mutter werden, unbedingt. So fühle ich mich gerade, so fühle ich mich nun schon mehr als zwei Jahre." Dieser Wunsch geht für Amanda Seyfried ja nun endlich in Erfüllung...

