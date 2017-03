Allgemein | STAR NEWS

Amanda Seyfried: Es ist ein Mädchen!

Amanda Seyfried (31) hat eine Tochter zur Welt gebracht.

Wie ein Sprecher der Hollywood-Beauty ('Mamma Mia!') bestätigte, sind sie und ihr Mann, der Schauspieler Thomas Sadoski (40, 'The Newsroom'), am Freitag [24. März] Eltern eines Mädchens geworden. Den Namen und Geburtsort hält das glückliche Paar aber vorerst geheim.

Ihre Verlobung gaben Amanda und Thomas übrigens im September des vergangenen Jahres bekannt, bevor sie vor Kurzem dann klammheimlich in den Hafen der Ehe einliefen. Dass sie jetzt verheiratet sind, gab der frischgebackene Gatte der Leinwand-Blondine diesen Monat zu Gast bei 'The Late Late Show' preis: "Wir sind durchgebrannt", so Thomas. "Wir sind mit einem Standesbeamten aufs Land geflohen und haben dann zu zweit unser Ding gemacht. Wir hatten einen tollen Tag. Es war perfekt."

Für den Anlass schrieben die beiden Turteltauben sogar ihre eigenen Ehegelübde. Die bekam übrigens nur ein Hochzeitsgast zu hören: Amandas Hund Finn! Kennengelernt hatten sie sich zuvor auf den Brettern die die Welt bedeuten: 2015 spielten sie zusammen in dem Theaterstück 'The Way We Get By', näher kamen sie sich offenbar aber erst 2016 am Set ihres gemeinsamen Filmes 'Zu guter Letzt'.

Mit ihrer Schwangerschaft ging die Schauspielerin derweil schon im November an die Öffentlichkeit. Damals trat Amanda Seyfried mit einem eindeutigen Babybauch auf den roten Teppich und verriet auch mit ihrem strahlenden Lächeln, dass sie guter Hoffnung war.