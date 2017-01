Allgemein | STAR NEWS

Amal Clooney: Ehrung in Davos

Die Arbeit von Amal Clooney (38) wurde in der Schweiz gewürdigt.

Hollywoodstar George Clooney (55, 'Up in the Air') begleitete die schöne Menschenrechtsanwältin am Dienstag [17. Januar] zum World Economic Forum (WEF) in Davos. Amal und ihre Klientin, die Aktivistin Nadia Murad, waren die Ehrengäste des Women of Impact Dinner, bei dem führende Persönlichkeiten in dem Schweizer Skiort zusammenkamen, um die beiden Frauen zu würdigen.

Die Anwältin hatte Nadias Fall übernommen, um ihr zu helfen, die Aufmerksamkeit auf die Notlage der Jesiden im Irak zu lenken, eine Gruppe, die sehr stark unter dem Islamischen Staat (IS) leidet. Die Vereinten Nationen (UN) sprechen hier sogar von einem Genozid. Nadia selbst wurde von der IS ins Gefängnis gesteckt, nachdem die Extremisten 2014 ihre Mutter und Brüder hinrichteten. Seit 2016 ist sie nun Sonderbotschafterin der UN.

Das Dinner wurde von Credit-Suisse-Geschäftsführerin Tina Brown ausgerichtet und hatte unter anderem den Vizepräsidenten der USA, Joe Biden, geladen, der noch drei Tage im Amt ist. Amal und George Clooney wollten bei dem Essen aber nicht nur erneut auf die Situation im Irak aufmerksam machen, ein Nachbarland des Staates, nämlich Syrien, braucht auch Hilfe. Der dort herrschende Bürgerkrieg zerreißt das Land.