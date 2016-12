Allgemein | STAR NEWS

‘Alles Liebe, Annette’: Neue Webserie kommt am 13. Dezember

Barbara Prakopenka (24) ist der Star der neuen Webserie 'Alles Liebe, Annette'.

Die vom MDR produzierte Sendung wird ab dem 13. Dezember auf YouTube ausgestrahlt und konnte dafür die schöne Schauspielerin engagieren, die zu den vielversprechendsten Talenten des Landes zählt: Barbara wurde in Weißrussland geboren, lebt aber seit ihrer Kindheit in Deutschland. Hier konnte sie auch schon die eine oder andere Rolle ergattern und bereits in Hits wie 'Unter uns', 'Tatort' und 'In aller Freundschaft' mitwirken.

Nun darf die Darstellerin in einer Hauptrolle zeigen, was in ihr steckt. In der Webserie 'Alles Liebe, Annette' spielt sie die titelgebende Hauptfigur: eine 18-Jährige, die einen Video Blog startet. Immer dienstags, donnerstags und sonntags ab 9 Uhr können sich die Zuschauer auf dem Jugendkanal Funk an neuen Folgen rund um Annette und ihren beiden Freundinnen Maria und Jenny, gespielt von Sophia Münster (18, 'Hanni & Nanni') und Laura Berlin (26, 'Smaragdgrün'), erfreuen.

Inspiriert wurde die Webserie vom Leben der Dichterin Annette von Droste-Hülshoff, die vor 200 Jahren lebte und zwischen zwei Männern hin und her gerissen war - genau wie die Annette in der Serie. Auch deshalb spielen Gedichte und Songs, die von Produzent Peter Hoffmann stammen, eine wichtige Rolle.

Insgesamt 100 Folgen à fünf Minuten wird es zunächst geben. Auch auf Facebook, Instagram und Co. werden die Charaktere aktiv.

"Es ist eine frische, junge Serie, die in einem völlig neuen Genre arbeitet und ein traumhaft tolles Cast und professionelles Team hat. Wir erzählen da eine tolle Geschichte", freute sich Produzent Michael Luda im Gespräch mit der 'Mitteldeutschen Zeitung'.

Ob das auch bei den Zuschauern ankommt, zeigt sich ab morgen, wenn die erste Folge von 'Alles Liebe, Annette' ausgestrahlt wird.

