Alena Gerber: Die Karriere muss fürs Baby pausieren

Alena Gerber (27) ordnet ihre Prioritäten neu.

Nur noch wenige Wochen, dann erblickt der erste Nachwuchs der schönen Moderatorin und ihres Verlobten Clemens Fritz (36) das Licht der Welt. So richtig im Stress scheint Alena deswegen aber nicht zu sein. "Ich habe bisher kein Buch gelesen, keinen Schwangerschaftskurs gemacht - nichts", offenbarte sie im Interview mit 'Gala'. "Gerade habe ich das erste Mal Strampler gekauft. Ich bin sehr schlecht vorbereitet, lebe aber nach dem Motto: 'Alles auf sich zukommen lassen - die Natur wird es richten!'"

Auch der Zeit nach der Geburt sieht das Model ganz gelassen entgegen. "Am liebsten würde ich sofort weiterarbeiten", gab Alena Gerber zu. "Aber ich möchte stillen, und ich will das Baby nicht bis 22 Uhr in der Maske lassen und in den Pausen der Live-Show immer rausrennen. Ich versuche es zu kombinieren, aber an erster Stelle steht meine Familie. Ich werde die Karriere hinten anstellen müssen, sonst kann ich der oder dem Kleinen nicht gerecht werden."

Damit bleibt aber auch hoffentlich genug Zeit, die Hochzeit mit ihrem Fußballer zu planen. "Wir haben schon vor der Schwangerschaft entschieden, unser Leben miteinander zu verbringen, heiraten aber entspannt nach der Geburt", verriet Alena Gerber gegenüber der 'Bunten'. Wie die Trauung aussehen soll? "Als kleines Mädchen habe ich immer von einer pompösen, großen Hochzeit mit einem großen Kleid geträumt, heute möchte ich das alles eher weniger."