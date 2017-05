Allgemein | STAR NEWS

Adriana Lima: Was läuft da mit ihrem Ex?

Adriana Lima (35) und ihr Ex haben die Gerüchteküche zum Brodeln gebracht. Die Berufsschönheit besuchte am Montag [1. Mai] die illustre Met Gala in New York und gab dort direkt Anlass zu Spekulationen. Nach dem Promi-Event soll sie sich nämlich mit ihrem Exfreund, dem American-Football-Profi Julian Edelman, vom Acker gemacht haben. Die Brasilianerin und der US-Sportler waren rund ein halbes Jahr lang liiert, bevor sie im März ihre Romanze beendeten. Zwar wurde Adriana anschließend mit dem Baseball-Star Matt Harvey in Verbindung gebracht, nun soll sie aber wieder mit Julian Edelmann geturtelt haben.

Im Anschluss an die Met Gala schauten die zwei laut 'TMZ' bei einer Afterparty der R'n'B-Sängerin Rihanna (29, 'Diamonds') und bei einer des Designers Marc Jacobs vorbei, bevor sie gemeinsam in die Nacht verschwanden. Ob sie ihre Beziehung wieder aufleben lassen, bleibt abzuwarten - kommentiert haben Adriana und Julian die Gerüchte bisher nicht. Der Victoria's-Secret-Engel hat übrigens eine Vorliebe für sportliche Kerle: Von 2009 bis 2014 war Adriana Lima mit dem serbischen Basketball-Spieler Marko Jaric verheiratet, mit dem sie die zwei Töchter Valentina (7) und Sienna (4) hat. Neben Julian Edelman und Matt Harvey bandelte sie nach ihrer Scheidung außerdem mit dem Boxtrainer Joe Thomas an.