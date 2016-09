Allgemein | STAR NEWS

Adriana Lima: Das Liebes-Karussell dreht sich weiter

Adriana Lima (35) und Ryan Seacrest (41) scheinen sich mehr als nur nett zu finden.

Das brasilianische Model und der amerikanische TV- und Radio-Moderator ('American Idol') sollen seit einigen Wochen miteinander flirten, sie verbringen momentan wunderschöne Tage in New York, wo sie Anfang des Monats bei einem Dinner-Date erwischt wurden und am Wochenende [17./18. September] im West Village spazieren gingen und ebenfalls romantisch zu Abend aßen. Läuft da etwa mehr zwischen den Promis?

Derzeit wird heftig um Adrianas Liebesleben spekuliert. Die Schöne soll sich im Juli von ihrem Freund Joe Thomas getrennt haben und flirtete seitdem mit dem American-Football-Star Julian Edelman (30). Doch wie es scheint, ist der Sportler schon wieder aus dem Rennen und Ryan topaktuell.

Auf ihrem Date im West Village, von dem jetzt Bilder in Umlauf gekommen sind, trug Adriana Lima ein körperbetontes blaues Kleid mit aufregenden Heels, während Ryan sich einem blauen Anzug in Schale geschmissen hatte.

Die Legende sagt, dass die beiden sich während der Olympischen Sommerspiele in Rio de Janeiro kennengelernt haben, doch beide Promis schweigen zu ihrer angeblichen Romanze. Wir werden wohl einfach abwarten müssen, ob sich mehr zwischen Adriana Lima und Ryan Seacrest entwickelt und sie der Welt dann endlich davon erzählen.