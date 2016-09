Allgemein | STAR NEWS

Adele: Studium statt Tour

Adele (28) hat sich für ihre Tour-Pause ein ganz bodenständiges Ziel gesetzt: Sie will studieren.

Erst vergangene Woche wurde berichtet, die britische Sängerin ('Set Fire to the Rain') wolle nach ihrer diesjährigen Welttournee erst wieder in zehn Jahren für eine Konzertreihe auf der Bühne stehen. Als Grund wurde Sohn Angelo (3) genannt, um den sie sich in dieser Zeit verstärkt kümmern wolle. Ganz untätig wird Adele dann allerdings aber wohl nicht sein:

Bei einem Konzert in Boston äußerte sie nämlich den Wunsch, sich an der renommierten Harvard-Universität einzuschreiben.

"Ich will unbedingt an die Universität. Ich weiß, das klingt lächerlich, aber das ist eine Sache, die ich wirklich vorhabe", gestand sie dem Publikum. "Ich sollte eigentlich an der Universität von Liverpool in England anfangen, aber dann bekam ich meinen Plattenvertrag, also dachte ich: 'Oh, was mache ich jetzt?' Natürlich habe ich den Plattenvertrag angenommen, was ich überhaupt nicht bereue."

Kein Wunder, schließlich folgte dadurch eine beispiellose Karriere: Über 100 Millionen verkaufte Platten, zehn Grammys, ein Oscar und einen Golden Globe, sowie über 100 weitere Awards machen Adele zu einer der erfolgreichsten Musikerinnen aller Zeiten, die ihre akademische Bildung ja nun nachholen kann.