Adele: Promi-Partner? Nein, danke!

Deshalb funktioniert Adeles (28) Beziehung so gut.

Die Sängerin ('Hello') hat ein ganz einfaches Geheimnis für eine langanhaltende Liebe: Trenne Berufliches und Privates! So klappe es mit ihrem Partner Simon Konecki (42) vor allem deshalb so gut, weil er 14 Jahre älter ist und mit ihrem Lebensttil gut umgehen könne. "Ich verspüre keinen Wunsch, jemanden aus dem Showgeschäft zu daten, weil wir alle große Egos haben", verriet das Stimmwunder im Interview mit 'Vanity Fair'. "[Simon] fühlt sich nicht bedroht von dem man, was mit meinem Leben [als Prominente] einhergeht, das ist großartig. Das ist die ernsteste Beziehung, die ich jemals hatte. Wir haben ein Kind zusammen und wir leben zusammen."

Wie Adele weiter ausführte, konnten ihre Exfreunde nie mit ihrem Ruhm umgehen - weil sie selbst so unsicher waren. "Aber Simon ist einfach der, der er ist, ich bin noch dabei, zu werden, wie ich bin", versuchte die Künstlerin zu erklären. "Er ist selbstbewusst. Er ist perfekt."

Dennoch würde sie ihre Karriere an den Nagel hängen, sollte ihre Beziehung darunter leiden. "Natürlich will ich noch meine Songs singen, wenn ich 70 bin", so Adele. "Aber mein Leben ist das Wichtigste, wie soll ich überhaupt was schreiben, wenn ich kein Leben habe?"