Allgemein | STAR NEWS

Adele: Ist ihr biologischer Vater aufgetaucht?

Adele (28) hat angeblich türkische Wurzeln. Mit ihrem Vater Marc Evans verbindet die weltweit erfolgreiche Sängerin ('Under The Bridge') nur wenig. Marc verließ Adeles Mutter Penny Adkins, als die Tochter gerade mal zwei Jahre alt war, und seitdem ist das Verhältnis zwischen den Parteien mehr als angespannt. Nun allerdings behauptet der türkische Musiker Mehmet Asar, dass Marc überhaupt nicht Adeles richtiger Vater ist: Er selbst habe vor rund 30 Jahren ein Verhältnis mit Penny gehabt und ist sich sicher, Adeles Erzeuger zu sein. Wie es dazu kam? Mehmet arbeitete 1987 als Taxifahrer in Bodrum und begegnete Penny, die dort einen zweiwöchigen Urlaub verbrachte. Das soll Mehmet laut der 'Sun' im Interview mit türkischen Medien erzählt haben: "Ich bin mit Penny und ihren Freundinnen zwei Wochen durch Bodrum und Pamukkale gefahren und schon damals mochten wir uns. Wir waren zwei Wochen lang zusammen, dann verlängerte Penny ihren Urlaub und fuhr einen Monat später nach England zurück." Das war aber nicht das letzte Mal, dass sich das angebliche Pärchen gesehen hat. "Sie kam noch zwei mal nach Bodrum zurück und blieb jeweils einen Monat", berichtete der Künstler weiter. "Als sie wieder fuhr, wollte sie, dass ich mit ihr gehe. Aber ich wollte in Bodrum bleiben." Danach versuchten die beiden eine Fernbeziehung - doch damals gab es weder kostenloses Telefonieren noch Textnachrichten à la WhatsApp. "Wir haben ein paar mal telefoniert, aber es war zu jener Zeit zu teuer, internationale Anrufe zu machen", seufzte Mehmet Asar. "Wir haben uns dann aus den Augen verloren. Doch das letzte Mal, als wir miteinander zu tun hatten, überschneidet sich mit der Geburt von Adele." Um seine Theorie zu beweisen, will der Musiker sogar einen DNA-Test machen - wenn Adele das so will. Außerdem lud er seine vermeintliche Tochter zu sich nach Bodrum ein: "Sie [Adele, ihr Lebensgefährte Simon Konecki und der gemeinsame Sohn Angelo] können ihre Ferien hier verbringen und wir können uns kennenlernen!" Adele hat sich zu den Enthüllungen ihres angeblichen Vaters bisher nicht geäußert.